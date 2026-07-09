Машков предложил ограничить права наследников писателей-классиков

Произведения российских классиков являются национальным достоянием, поэтому наследники не должны запрещать использовать эти материалы, заявил председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков. Его слова приводит РИА Новости.

В Москве состоялось заседание Совета по культуре, на котором Машков попросил президента России Владимира Путина позволить ставить спектакли без получения разрешения от родственников авторов. Так, некоторые уехавшие из России наследники сегодня запрещают ставить спектакли по произведениям своих именитых предков.

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Путин поддержал Машкова и отметил, что эту проблему нужно решать цивилизованным способом.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что против обучения искусственного интеллекта (ИИ) без разрешения правообладателей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Михаил Синтин
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