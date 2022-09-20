Дешевле через Турцию: Российский бизнес может отказаться от транзита грузов через Казахстан
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в эфире НСН призвал не рассчитывать на поддержку Казахстана в вопросах параллельного импорта.
Россия активно сотрудничает с Турцией и Грузией в рамках параллельного импорта, с Казахстаном на сегодняшний день не такой большой товарооборот, заявил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане из-за новых требований, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Матягин отметил, что при ухудшении экономических отношений двух стран Казахстан понесет большие потери.
«В Казахстане уже давно наблюдается тенденция не поддерживать Россию. Я наблюдаю за тем, что там происходит, это связано не с параллельным импортом, а с защитой своих интересов, своих перевозчиков, чтобы эти грузы могли забрать казахские перевозчики. Это определенные войны между казахскими и российскими перевозчиками. Почему-то другие страны, в том числе Турция, не боятся вторичных санкций, но при желании можно всего бояться и ссылаться на это. Здесь непонятно отношение, с такими соседями я бы в разведку точно не пошел, российскому руководству нужно делать выводы», - отметил он.
По его словам, выстраивать логистику через Казахстан даже дороже, поэтому Россия при необходимости может найти другие пути – уже сейчас налажена транспортировка грузов через Турцию и Грузию.
«Если Россия начнет в ответ какие-то меры принимать, для Казахстана это будет очень печально и плачевно – у них нет прямого выхода к морю, их бизнес зависит от российских портов, и так далее. Казахстану нет смысла отказывать в транзите грузов из Европы. Мы можем найти и другие пути, сейчас активно развивается параллельный импорт через Турцию, она намного ближе. Та же Грузия, страна очень серьезно товарооборот с Россией увеличила благодаря параллельному импорту. Через Армению, Азербайджан тоже спокойно можно заходить, не вижу больших проблем. У нас по параллельному импорту очень серьезно увеличились объемы, бизнес нашел лазейки. Через Казахстан логистика даже дороже, это через всю Россию перевозить. Через Турцию грузы могут идти в европейскую часть России напрямую, у нас есть и корабли еще. С Казахстаном не такой уж большой товарооборот был, они от нас больше зависят и будут локти кусать, если не воспользуются теми возможностями, что есть», - подчеркнул он.
Ранее руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал обратить внимание на тот факт, что Китай давно обошел Россию во влиянии на Казахстан с точки зрения экономики.
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