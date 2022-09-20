Дешевле через Турцию: Российский бизнес может отказаться от транзита грузов через Казахстан

Россия активно сотрудничает с Турцией и Грузией в рамках параллельного импорта, с Казахстаном на сегодняшний день не такой большой товарооборот, заявил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане из-за новых требований, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Матягин отметил, что при ухудшении экономических отношений двух стран Казахстан понесет большие потери.

«В Казахстане уже давно наблюдается тенденция не поддерживать Россию. Я наблюдаю за тем, что там происходит, это связано не с параллельным импортом, а с защитой своих интересов, своих перевозчиков, чтобы эти грузы могли забрать казахские перевозчики. Это определенные войны между казахскими и российскими перевозчиками. Почему-то другие страны, в том числе Турция, не боятся вторичных санкций, но при желании можно всего бояться и ссылаться на это. Здесь непонятно отношение, с такими соседями я бы в разведку точно не пошел, российскому руководству нужно делать выводы», - отметил он.

По его словам, выстраивать логистику через Казахстан даже дороже, поэтому Россия при необходимости может найти другие пути – уже сейчас налажена транспортировка грузов через Турцию и Грузию.