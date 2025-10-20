В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

Депутат Ирина Яровая заявила, что также документ предусматривает отмену сроков давности для всех преступлений диверсионной направленности.

Для организаторов диверсионных сообществ, вовлекших в свою деятельность несовершеннолетних, предлагается установить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«При этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества», — отметила Яровая.

Ранее силовики задержали в Мордовии молодого человека, совершавшего поджоги на железнодорожных путях и привлекавшего к этому подростков, пишут «Известия».

