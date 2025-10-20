В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
В Госдуме обсудят законопроект о снижении до 14 лет возраста уголовной ответственности за диверсии. Об этом сообщает RT.
Депутат Ирина Яровая заявила, что также документ предусматривает отмену сроков давности для всех преступлений диверсионной направленности.
Для организаторов диверсионных сообществ, вовлекших в свою деятельность несовершеннолетних, предлагается установить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«При этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества», — отметила Яровая.
Ранее силовики задержали в Мордовии молодого человека, совершавшего поджоги на железнодорожных путях и привлекавшего к этому подростков, пишут «Известия».
