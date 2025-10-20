«Я могу согласиться с таким прогнозом. Дело в том, что у нас очень большой разрыв между "вторичкой" и "первичкой". Люди чаще начинают смотреть именно на вторичный рынок, поэтому начинают расти цены. Сейчас скопилось достаточно много предложений, так как до этого был акцент именно на первичном рынке, была более доступная льготная ипотека. У нас будет снижаться ставка рефинансирования, народ начнет снимать деньги с депозитов, поэтому вкладывать будут в недвижимость. У нас просто не развит рынок инвестирования, один вариант остается», - пояснил он.

При этом он отметил, что на первичном рынке значительного повышения цен не ожидается.

«Что касается "вторички", это могут быть и новостройки условные. Многие новостройки не могут обслуживаться по ипотеке сегодня, поэтому они тоже переходят во "вторичку". На первичном рынке не ждем значительного повышения цен, так как там просто перегретый ценовой предел. А вниз ходить у нас не умеют», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой по существенному снижению ипотечных ставок для многодетных семей. По его предложению, система кредитования должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей в семье: для семей с тремя и более детьми — ставка 2%, для семей с двумя детьми — ставка 4%, для семей с одним ребёнком — сохранение ставки на уровне 6%.

