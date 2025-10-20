Суд утвердил приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

В апреле 2025 года бывший концертный директор певца был заочно осужден на 13 лет за его убийство. Защита Шляфмана обжаловала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

«Прокурор... выступая в прениях сторон, аргументированно опроверг доводы жалобы, доказав, что решение Петроградского районного суда является законным и обоснованным», - указали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее старший брат Игоря Талькова Владимир выразил надежду, что Шляфману не удастся избежать высшей кары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».