Суд утвердил приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова
Санкт-Петербургский городской суд утвердил приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщает RT.
В апреле 2025 года бывший концертный директор певца был заочно осужден на 13 лет за его убийство. Защита Шляфмана обжаловала это решение, однако суд отклонил апелляцию.
«Прокурор... выступая в прениях сторон, аргументированно опроверг доводы жалобы, доказав, что решение Петроградского районного суда является законным и обоснованным», - указали в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Ранее старший брат Игоря Талькова Владимир выразил надежду, что Шляфману не удастся избежать высшей кары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
