Юридическое право отца принимать решение об аборте затронет только благополучные семьи, где пара официально в браке и может договариваться, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил, что поддерживает предложение Русской православной церкви юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте. Оба родителя отвечают за ребёнка и при его жизни, и сразу после зачатия. Как мать и отец несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения, передает ТАСС его слова. Буцкая также поддержала эту идею.