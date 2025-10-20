Затронет не всех: Буцкая поддержала право отца принимать решение об аборте
Вопрос рождения детей – это очень личное, но государство сегодня хочет максимально сохранить жизнь каждому ребенку, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Юридическое право отца принимать решение об аборте затронет только благополучные семьи, где пара официально в браке и может договариваться, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил, что поддерживает предложение Русской православной церкви юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте. Оба родителя отвечают за ребёнка и при его жизни, и сразу после зачатия. Как мать и отец несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения, передает ТАСС его слова. Буцкая также поддержала эту идею.
«В том, что в этом вопросе голос папы необходим, сомнений нет. Корни предложения ясны, мы эту идею неоднократно обсуждали. Мы понимаем, что это затронет родителей, которые состоят в браке, у которых внутри семьи есть общение и возможен диалог. При этом мы понимаем, что у нас есть девушки, которые беременеют не в браке. Все, что касается детей, это все очень закрытые двери, частная жизнь. Но при этом мы хотим максимально сохранить жизнь каждого ребенка», - рассказала она.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН призвала женщин не затягивать с планированием родов, ведь после 38 лет качество яйцеклеток начинает ухудшаться.
