Песков объяснил выбор Венгрии для встречи России и США

Он отметил, что у российского лидера с Орбаном «весьма конструктивные отношения», а у главы Белого дома - «достаточно тёплые».

«Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора», - заключил представитель Кремля.

Ранее Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможной российско-американской встречи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

