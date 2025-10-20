Песков объяснил выбор Венгрии для встречи России и США
Выбору Венгрии в качестве места будущего российско-американского саммита способствовали отношения лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с венгерским премьер-министром Виктором Обраном. Об этом пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что у российского лидера с Орбаном «весьма конструктивные отношения», а у главы Белого дома - «достаточно тёплые».
«Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора», - заключил представитель Кремля.
Ранее Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможной российско-американской встречи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
