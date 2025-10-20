Частные театры сегодня могут конкурировать с государственными, однако им не хватает площадок, заявил в интервью НСН театральный продюсер Эльшан Мамедов.

Накануне в Москве прошла церемония награждения победителей московской премии для частных театров «Арт-платформа». В номинации «продюсер» победителем стал Мамедов, являющийся создателем и руководителем театра «Ателье». На полях церемонии он объяснил специальному корреспонденту НСН, что частные театры вполне готовы бросить вызов репертуарным.