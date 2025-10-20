Работаем «на лицах»: Что мешает частным театрам затмить государственные
Театральный продюсер Эльшан Мамедов в эфире НСН отверг обвинения в том, что частные театры делают ставку на звезд, и назвал «ужасом» зависимость театров от кино.
Частные театры сегодня могут конкурировать с государственными, однако им не хватает площадок, заявил в интервью НСН театральный продюсер Эльшан Мамедов.
Накануне в Москве прошла церемония награждения победителей московской премии для частных театров «Арт-платформа». В номинации «продюсер» победителем стал Мамедов, являющийся создателем и руководителем театра «Ателье». На полях церемонии он объяснил специальному корреспонденту НСН, что частные театры вполне готовы бросить вызов репертуарным.
«Частный театр должен сегодня успешно конкурировать с репертуарным, при этом у нас страна тотально репертуарного театра. Мы никогда никому не жаловались, а просто приняли эти условия игры. Мой идея-фикс заключается в том, что в Москве должны быть несколько площадок, которые занимают частные театры. Речь идет о площадках, не отягощенных труппами, где мы сможем создавать репертуар, и он будет конкурентоспособным. Мы еще посмотрим, где посещаемость будет больше», - подчеркнул продюсер.
По его словам, «дешевые» частные театры обесценивают работу коллег, но здесь главный выбор за зрителем.
«Чем больше частных театров, тем лучше. Я тоже очень волновался и нервничал, особенно когда расплодилось очень много "дешевых" театров, которые нас всех обесценивали и продолжают обесценивать, а потом успокоился, потому что есть разная публика для разных театров. Можно привести в пример Францию. Есть в Париже на бульварах очень известный театр, где ноги моей не будет, потому что не интересно. А есть театры, в которых интересно, которые открывают авторов, открывают актеров, новые пьесы. В этом отношении театр нужен для разных людей. Я обожаю восторгаться на спектаклях», - подчеркнул Мамедов.
Он также отверг упреки в том, что частные театры делают ставку на звезд.
«Когда крупные театры берут медиа-звезд и они делают им кассу, я спрашиваю: ребята, вы нас обвиняете в том, что мы работаем "на лицах", а вы на чем работаете? Это не вчера случилось. На кого ходят в "Современник", - разве, не на Неелову, а в "Ленком" - не на Чурикову? Это нормально, это законы театра. Ужас в том, что раньше театр был главным местом, а кино довеском, а сейчас нам приходится зависеть от кино», - заключил собеседник НСН.
Театральный режиссер Савва Савельев ранее рассказал «Радиоточке НСН», почему главную роль в его спектакле «Чуковский» сыграл Данила Козловский.
