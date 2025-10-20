Правительство задерживает выпуск списка запрещенных лекарств для автомобилистов за рулем, но он должен быть согласован быстрее, рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с НСН.



В России разрабатывается список лекарств, за прием которых за рулем могут лишить водительских прав. Законопроект уже был одобрен Госдумой в первом чтении. Об этом сообщили РИА Новости. Куринный подтвердил готовность коллег доработать закон.