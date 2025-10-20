«Элементарный корвалол!»: Каким будет список запрещенных для водителей лекарств

Список запрещенных к приему лекарств для водителей должен быть принят как можно скорее, заявил НСН Алексей Куринный, но с ним не согласился Сергей Канаев.

Правительство задерживает выпуск списка запрещенных лекарств для автомобилистов за рулем, но он должен быть согласован быстрее, рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с НСН.

В России разрабатывается список лекарств, за прием которых за рулем могут лишить водительских прав. Законопроект уже был одобрен Госдумой в первом чтении. Об этом сообщили РИА Новости. Куринный подтвердил готовность коллег доработать закон.

В РФ смогут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
«Мы уже давно приняли этот законопроект, но он завис после первого чтения. Речь идет о формировании списка, который будет готов ко второму обсуждению в Госдуме. К сожалению, правительство пока никак не сформирует его. В него войдут лекарства, которые по своему действию приводят к торможению и затруднению реакции. Они создают реальную опасность на наших автодорогах. Я знаю как минимум об одном из таких случаев, который был рассмотрен в Конституционном суде. Это нужно для того, чтобы точно определить, представляет ли водитель опасность на дорогах. У него могут быть все признаки опьянения, но ничего выявлено на освидетельствовании не будет», — указал он.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев объяснил НСН, что водители уже знают, что нельзя принимать, но торопиться с принятием списка запрещенных препаратов не стоит.

«В статистике ГИБДД не учитываются аварии под воздействием лекарств, да и их число не более 1% от всех, кто попадает в ДТП. Список препаратов, которые имеются здесь в виду, уже знакомы водителям. Это, в первую очередь, сердечные лекарства. Среди них элементарный корвалол, которым пользуются 80% людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вторая группа — психотропные препараты, но на них уже давно есть надпись, что запрещено управлять автомобилем при приеме. Торопиться здесь не нужно, так как есть элементарные вещества, о которых даже не всегда предупреждают врачи, а их необходимо все выявить и описать», — подчеркнул он.

