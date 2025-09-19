Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
Министр финансов не осознает, что делает, когда называет предприятия «разгильдяями», заявил НСН Михаил Делягин.
Поддержка только тех, кто зарабатывает, и борьба с нерентабельными «разгильдяями» приведет к уничтожению экономики России, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о необходимости повышения производительности труда и эффективности экономики. Для этого он предложил оказывать поддержку эффективно работающим предприятиям, а не «разгильдяям». Об этом член правительства заявил на Московском финансовом форуме. Делягин указал на недостатки подобной политики.
«Это прекрасная схема работы, когда все очень хорошо и хочется, чтобы было еще лучше. Господин Силуанов, вероятно, не до конца понимает последствия своих действий. Благодаря чрезмерно жесткой финансовой политике и тому, что деньги из бюджета идут на субсидирование спекулянтов, и происходит не очень хорошее экономическое состояние. Оно очень часто вызвано не разгильдяйством. Рентабельность в военно-промышленном комплексе (ВПК) на уровне в 12%. В банковской сфере ожидается 4,5 триллиона рублей прибыли. Вряд ли господин Силуанов хочет обвинить ВПК России в разгильдяйстве», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что большинство экономических проблем России не связаны с производительностью труда и доходами предприятий.
«Сегодняшние экономические проблемы производственного сектора вызваны финансовой и экономической политикой государства. Оно сделало запретительно дорогими кредиты, отказывается от необходимого протекционизма, буквально смывая российскую экономику в унитаз внешней конкуренции. Антимонопольная служба, по сути дела, кастрирована, и в результате мы имеем абсолютный произвол монополий. Популярная либеральная мантра о том, что нужно провести структурную перестройку: укрепить положение тех, кто зарабатывает много, и избавиться от тех, кто зарабатывает мало, - означает на практике уничтожение не мифических разгильдяев, а почти всего производящего сектора России и экономики как таковой», — заключил собеседник НСН.
