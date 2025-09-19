Поддержка только тех, кто зарабатывает, и борьба с нерентабельными «разгильдяями» приведет к уничтожению экономики России, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.



Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о необходимости повышения производительности труда и эффективности экономики. Для этого он предложил оказывать поддержку эффективно работающим предприятиям, а не «разгильдяям». Об этом член правительства заявил на Московском финансовом форуме. Делягин указал на недостатки подобной политики.