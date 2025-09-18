Силуанов назвал приоритеты бюджета РФ на три года
Приоритетами бюджета России на 2026-2028 годы станут в том числе обязательства перед россиянами и бизнесом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
Глава Минфина назвал приоритеты на ближайшую трехлетку очевидными.
«В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей», - указал министр.
Кроме того, в число приоритетов входят поставленные президентом национальные цели.
Ранее Силуанов заявил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД не разрешили мотоциклистам ездить по выделенной полосе
- В школе во Владимирской области произошел пожар
- Силуанов назвал приоритеты бюджета РФ на три года
- В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400
- Тягачев «оправдал» двойные стандарты МОК политической ситуацией
- Путин внес кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
- Собянин рассказал, когда будет жить «веселее»
- «Будет петь сам!»: Режиссер фильма «Сектор Газа» о работе с Кологривым
- Депутат Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю
- Взломают и убьют? Чем будут опасны в будущем «умные» импланты и протезы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru