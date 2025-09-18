Силуанов назвал приоритеты бюджета РФ на три года

Приоритетами бюджета России на 2026-2028 годы станут в том числе обязательства перед россиянами и бизнесом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Глава Минфина назвал приоритеты на ближайшую трехлетку очевидными.

«В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей», - указал министр.

Кроме того, в число приоритетов входят поставленные президентом национальные цели.

Ранее Силуанов заявил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%, пишет «Свободная пресса».

