Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России

В России не могут снижаться цены, потому что это невыгодно участникам рынка, заявил НСН Михаил Делягин.

Государство не борется с монополиями, которым выгоден рост цен, а Центробанк только поощряет его, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.

В России впервые за три года произошло снижение цен за месяц. В августе в стране была зафиксирована дефляция размером в 0,4%, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Делягин отметил, что это не удивительное событие.

Инфляция в России снизилась до 8,1% годовых
«В августе всегда происходило сезонное снижение цен. Если официальные показания не очень высокие, то происходит дефляция. Это простая сезонность. Проблема еще в том, что разница между официальным уровнем инфляции и реальным крайне велика. В России цены всегда будут расти, пока правительство не ограничит произвол монополий. Благодаря политике Центробанка, который не борется с финансовыми спекуляциями и ослабляет рубль, он продолжится. Иногда государство может игнорировать эти процессы, но, если рост слишком сильный, оно вмешивается», — указал он.

Ранее Делягин назвал в эфире НСН снижение ключевой ставки движением навстречу здравому смыслу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦентробанкИнфляцияРост ЦенЦены

Горячие новости

Все новости

партнеры