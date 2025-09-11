Государство не борется с монополиями, которым выгоден рост цен, а Центробанк только поощряет его, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.



В России впервые за три года произошло снижение цен за месяц. В августе в стране была зафиксирована дефляция размером в 0,4%, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Делягин отметил, что это не удивительное событие.