Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
В России не могут снижаться цены, потому что это невыгодно участникам рынка, заявил НСН Михаил Делягин.
Государство не борется с монополиями, которым выгоден рост цен, а Центробанк только поощряет его, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.
В России впервые за три года произошло снижение цен за месяц. В августе в стране была зафиксирована дефляция размером в 0,4%, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Делягин отметил, что это не удивительное событие.
«В августе всегда происходило сезонное снижение цен. Если официальные показания не очень высокие, то происходит дефляция. Это простая сезонность. Проблема еще в том, что разница между официальным уровнем инфляции и реальным крайне велика. В России цены всегда будут расти, пока правительство не ограничит произвол монополий. Благодаря политике Центробанка, который не борется с финансовыми спекуляциями и ослабляет рубль, он продолжится. Иногда государство может игнорировать эти процессы, но, если рост слишком сильный, оно вмешивается», — указал он.
Ранее Делягин назвал в эфире НСН снижение ключевой ставки движением навстречу здравому смыслу.
