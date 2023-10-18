Юань впервые стал второй главной валютой в расчётах через SWIFT
Китайский Юань впервые в своей истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. Он потеснил на третью строчку евро, передает «РИА Новости».
Доля юаня в первом месяце осени поднялась до исторического максимального значения 5,8%. Первенство в рейтинге торговых валют в сентябре сохранил американский доллар с, практически, недостижимой другими долей в 84,15%.
Удельный вес евро снизился до 5,43%. Лидирующую пятерку замыкают японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).
Ранее экономист Денис Ракша прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложение главы Минэкономразвития Максима Решетников внедрить модель «китайской мембраны» для решения проблемы курса рубля. По словам Ракши, опыт КНР по регулированию курса нацвалюты не имеет шансов прижиться в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российскую «дочку» Google признали банкротом
- Голикова: кабмин готовит изменения в указ президента о многодетных семьях
- Минздрав Палестины: 471 человек погиб при обстреле больницы в секторе Газа
- Переехавшая на машине девушку сотрудница УК из Щёлкова задержана полицией
- Shot: Хореограф Мигель будет судиться с пятигорским продавцом шуб из-за имени
- Фигуристка Туктамышева приостановила карьеру
- СМИ: Против создателя «Масяни» возбудили дело из-за ролика в поддержку ВСУ
- Юань впервые стал второй главной валютой в расчётах через SWIFT
- Грузинский лидер попросила ЕС не бросать республику
- Голикова: в России не хватает учителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru