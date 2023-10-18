Юань впервые стал второй главной валютой в расчётах через SWIFT

Китайский Юань впервые в своей истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. Он потеснил на третью строчку евро, передает «РИА Новости».

Доля юаня в первом месяце осени поднялась до исторического максимального значения 5,8%. Первенство в рейтинге торговых валют в сентябре сохранил американский доллар с, практически, недостижимой другими долей в 84,15%.

Удельный вес евро снизился до 5,43%. Лидирующую пятерку замыкают японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).

Ранее экономист Денис Ракша прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложение главы Минэкономразвития Максима Решетников внедрить модель «китайской мембраны» для решения проблемы курса рубля. По словам Ракши, опыт КНР по регулированию курса нацвалюты не имеет шансов прижиться в России.

