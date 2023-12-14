«Стреляют себе в ногу!»: Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара

«Стреляют себе в ногу!», - сказал он.

Глава государства отметил, что западные страны сокращают возможности евро и доллара как универсальных резервных валют. По словам Путина, в 2021 году при обслуживании российского экспорта использовалось 87% иностранной валюты – доллар и евро.

«На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Зачем они это сделали?», - резюмировал он.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

