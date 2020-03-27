Бизнес взывает о помощи. Москва не исключает продление выходных из-за коронавируса

Вопрос о продлении режима нерабочих дней власти Москвы решат на следующей неделе. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова в эфире канала «Россия-1», все будет зависеть от того, как станут развиваться события. При этом ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Москве, как отметила Ракова, «меняется не в лучшую сторону».. По ее данным, из 546 заболевших в столице около 100 человек лечатся на дому, еще 20 — в медицинских обсерваториях (у них легкая форма болезни). 15 человек вылечились. С 27 марта столичные медики начнут обследовать также и всех родственников заболевших.

Экономисты считают, что даже неделя простоя «убьет» малый и средний бизнес. Об этом, в частности, в эфире НСН говорил и директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

«Неделя простоя по экономике ударит сильно, но у нас много непрерывных производств. А вот по малому и среднему бизнесу ударит болезненно, потому что возникает вопрос, кто будет платить зарплату? И для многих предприятий будет означать банкротство. И так многим несладко из-за этой паники вокруг вируса, который производит впечатление сезонного гриппа, а это усугубляется такими мерами! Без кардинального изменения социально-экономической политики, без разворовывания казны, которое длится третий век. Думаю, что многие после таких решений просто не оправятся», - считает Делягин.

Без оптимизма смотрит на сложившуюся ситуацию и ресторатор Аркадий Новиков. В интервью НСН он рассказал, что его бизнес переживал не один кризис, но плана действий в нынешней ситуации у него нет, и эта неизвестность гнетет больше всего.

«Пока не понимаю, как платить персоналу, и что дальше делать, например, недели через две? Бизнес встал. Думаю, что карантин будет продлен до момента, когда спадет возможность заразиться коронавирусом. Так что правительство, наверное, эти каникулы продлит, а я бы вообще более жесткие меры предпринял. Для рестораторов это не просто тяжелое время, оно практически смертельное», - отметил собеседник НСН.