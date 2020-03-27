Бизнес взывает о помощи. Москва не исключает продление выходных из-за коронавируса
НСН собрала мнение экономистов, представителей бизнеса, которые прогнозируют, как будет развиваться ситуация, если режим нерабочих дней будет продлен.
Вопрос о продлении режима нерабочих дней власти Москвы решат на следующей неделе. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова в эфире канала «Россия-1», все будет зависеть от того, как станут развиваться события. При этом ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Москве, как отметила Ракова, «меняется не в лучшую сторону».. По ее данным, из 546 заболевших в столице около 100 человек лечатся на дому, еще 20 — в медицинских обсерваториях (у них легкая форма болезни). 15 человек вылечились. С 27 марта столичные медики начнут обследовать также и всех родственников заболевших.
Экономисты считают, что даже неделя простоя «убьет» малый и средний бизнес. Об этом, в частности, в эфире НСН говорил и директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
«Неделя простоя по экономике ударит сильно, но у нас много непрерывных производств. А вот по малому и среднему бизнесу ударит болезненно, потому что возникает вопрос, кто будет платить зарплату? И для многих предприятий будет означать банкротство. И так многим несладко из-за этой паники вокруг вируса, который производит впечатление сезонного гриппа, а это усугубляется такими мерами! Без кардинального изменения социально-экономической политики, без разворовывания казны, которое длится третий век. Думаю, что многие после таких решений просто не оправятся», - считает Делягин.
Без оптимизма смотрит на сложившуюся ситуацию и ресторатор Аркадий Новиков. В интервью НСН он рассказал, что его бизнес переживал не один кризис, но плана действий в нынешней ситуации у него нет, и эта неизвестность гнетет больше всего.
«Пока не понимаю, как платить персоналу, и что дальше делать, например, недели через две? Бизнес встал. Думаю, что карантин будет продлен до момента, когда спадет возможность заразиться коронавирусом. Так что правительство, наверное, эти каникулы продлит, а я бы вообще более жесткие меры предпринял. Для рестораторов это не просто тяжелое время, оно практически смертельное», - отметил собеседник НСН.
С просьбой оказать поддержку отрасли из-за массовой отмены концертов в связи с распространением коронавируса обратились к президенту России Владимиру Путину и представители негосударственных учреждений культуры.
Музыкант и певец Юрий Лоза в эфире НСН не поддержал коллег, заверив, что бизнес всегда должен быть готов к непредвиденным обстоятельствам.
«Нужно всем затянуть пояса, сделать перерыв и не дергаться. И если у учреждения культуры сейчас нет возможности проводить мероприятия, то пусть наводят в здании порядок, делают косметический ремонт. Я не думаю, что нужно паниковать из-за какого-то перерыва», - сказал музыкант.
Добавим, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
- Нерабочая неделя. Денег нет и как держаться?
- Главврач в Коммунарке рассказал, когда в России будет пик эпидемии
- Бизнес взывает о помощи. Москва не исключает продление выходных из-за коронавируса
- Мишустина попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса