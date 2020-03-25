Экономист предложил свои меры поддержки самозанятых

Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом. Парламентарий акцентирует внимание на то, что самозанятые, в отличие от наёмных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса.

При этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков (4 или 6%), которые, по данным Чернышова, в настоящее время могли значительно сократиться.

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН отметил, что мера это хорошая, но вряд ли эффективная для поддержки этой категории граждан.

«Сама идея смотрится хорошо и соответствует мировой практике. Это нормальное решение. Но, к сожалению, большого эффекта не даст, потому что главная проблема широких слоев малого, среднего и даже крупного бизнеса связана не налогами, а с сильным падением платежеспособного спроса. В нынешних условиях было бы правильно простимулировать платежеспособный спрос», - предположил эксперт.

Как полагает Борис Чернышев, именно самозанятые смогут в этот «сложный и кризисный период» дать толчок к развитию экономики России и стать «своего рода драйвером этого процесса».