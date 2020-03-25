Экономист предложил свои меры поддержки самозанятых
Сергей Хестанов заявил в беседе с НСН, что отмена налога - мера хорошая, но не действенная в нынешних условиях.
Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом. Парламентарий акцентирует внимание на то, что самозанятые, в отличие от наёмных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса.
При этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков (4 или 6%), которые, по данным Чернышова, в настоящее время могли значительно сократиться.
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН отметил, что мера это хорошая, но вряд ли эффективная для поддержки этой категории граждан.
«Сама идея смотрится хорошо и соответствует мировой практике. Это нормальное решение. Но, к сожалению, большого эффекта не даст, потому что главная проблема широких слоев малого, среднего и даже крупного бизнеса связана не налогами, а с сильным падением платежеспособного спроса. В нынешних условиях было бы правильно простимулировать платежеспособный спрос», - предположил эксперт.
Как полагает Борис Чернышев, именно самозанятые смогут в этот «сложный и кризисный период» дать толчок к развитию экономики России и стать «своего рода драйвером этого процесса».
«Мне трудно оценить количество самозанятых в России, учитывая теневой сектор. Но считаю, что самой актуальной мерой поддержки станет выплата какой-то суммы. В США сейчас говорят о 1200 долларах, в России, скорее всего, речь пойдет о гораздо меньшей сумме. А отмену налогов сейчас вряд ли кто почувствует при всей правильности этой идеи», - резюмировал Сергей Хестанов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ во время пандемии. Он отметил, что из-за карантина счета за коммунальные услуги повысятся, и финансовое благополучие сильно пострадает.
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