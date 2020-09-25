Укрепления не будет. Эксперт рассказал, что происходит с рублем

«Нефть упала. Упала она потому, что в мире началась вторая волна карантинных мер в европейских странах и на Ближнем Востоке. Тут все понятно: карантин – это снижение потребления нефти. Снижение потребления нефти – это падение цен, падение цен – это падение нефтяных валют, прежде всего рубля», - пояснил он.

По его словам, где сейчас «дно», никто не скажет. «Укрепления никакого не будет, будут только технические отскоки», - уверен собеседник НСН.

В долгосрочной перспективе нефть будет дешеветь или оставаться дешевой, считает Ракша. Как долго это продлится – непонятно, так как неясно, сколько продлится карантин и насколько он будет интенсивным – как весной или в более мягкой форме, добавил экономист.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал о двух основных причинах ослабления рубля.

