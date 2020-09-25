Укрепления не будет. Эксперт рассказал, что происходит с рублем

Экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.

В пятницу, 25 сентября, курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля, а американский доллар стоил дороже 78 рублей, свидетельствовали данные Мосбиржи.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, чем обусловлено падение российской валюты.

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

«Нефть упала. Упала она потому, что в мире началась вторая волна карантинных мер в европейских странах и на Ближнем Востоке. Тут все понятно: карантин – это снижение потребления нефти. Снижение потребления нефти – это падение цен, падение цен – это падение нефтяных валют, прежде всего рубля», - пояснил он.

По его словам, где сейчас «дно», никто не скажет. «Укрепления никакого не будет, будут только технические отскоки», - уверен собеседник НСН.

В долгосрочной перспективе нефть будет дешеветь или оставаться дешевой, считает Ракша. Как долго это продлится – непонятно, так как неясно, сколько продлится карантин и насколько он будет интенсивным – как весной или в более мягкой форме, добавил экономист.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал о двух основных причинах ослабления рубля.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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