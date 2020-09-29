Названы сроки «возрождения» рубля

Российский рубль продолжил падение на бирже во вторник, 29 сентября. В моменте курс доллара доходил до 80 рублей, а евро переваливал за 93 рубля. К вечеру отечественная валюта немного отыграла позиции. На момент написания заметки доллар торгуется в районе 79,03 рубля, евро – 92,70.

Крутое пике рубля обусловлено нервозностью на рынках и геополитическими факторами, а не внутрироссийскими причинами. Такую оценку дал изданию «Свободная пресса» главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов. Он отметил, что на минувшей неделе упали валюты подавляющего большинства развивающихся стран.

При этом экономист не готов посыпать голову пеплом, анализируя среднесрочные перспективы рубля. По оценке эксперта, отечественная валюта может ещё окрепнуть, если, не случится новых геополитических потрясений.

Положительным фактором Абрамов назвал укрепление нефти на уровне выше 40 долларов за баррель. При сохранении таких котировок равновесный курс должен составлять 72 рубля за доллар. Именно к этой отметке биржи начнут возвращаться после ухода дестабилизирующих факторов, прогнозирует специалист. Произойти это может ещё до президентских выборов в США, которые назначены на 3 ноября.

