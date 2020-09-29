Курс евро превысил 93 рубля

Курс евро впервые с 21 января 2016 года пробил отметку в 93 рубля на торгах Московской межбанковской валютной биржи, следует из ее данных.

Доллар торгуется вблизи 80 рублей, по данным на 10:45 на отметке 79,63 рубля, говорится в материалах на сайте биржи.

В понедельник экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.

В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.

