Курс евро превысил 93 рубля
Курс евро впервые с 21 января 2016 года пробил отметку в 93 рубля на торгах Московской межбанковской валютной биржи, следует из ее данных.
Доллар торгуется вблизи 80 рублей, по данным на 10:45 на отметке 79,63 рубля, говорится в материалах на сайте биржи.
В понедельник экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.
В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.
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