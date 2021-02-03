«Государство держит в нищете». Делягин объяснил отдых россиян в кредит

«То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», – прокомментировал он.

Также Делягин в интервью НСН предположил, что многие россияне потеряли мотивацию на работе из-за ее дистанционного формата, хотя и выступают за переход на «удаленку» на постоянной основе.

