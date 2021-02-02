Россияне в панике. Делягин подтвердил ускорение инфляции
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Половина москвичей хотят и дальше работать на «удаленке»
За сохранение дистанционного режима работы после отмены всех ограничительных мер по COVID-19 высказались более половины опрошенных москвичей – 55%. Об этом сообщают аналитики портала SuperJob.
Михаил Делягин: «Действительно, для офисного работника это удобно: не нужно никуда ездить, не нужно давиться в метро, не нужно толкаться локтями. И вы работаете в комфортных для себя условиях и, при этом, в комфортном для себя режиме. Но очень интересно, что согласно результатам другого опроса, почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе. И я подозреваю, что та самая половина москвичей оказалась в этой половине россиян, потому что когда вы сидите дома, у вас действительно падает мотивация», – отметил в эфире НСН Михаил Делягин.
20% россиян отдыхают в кредит
Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредита, пишут РИА Новости.
Михаил Делягин: «То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», – прокомментировал он для НСН.
В школах появятся советники-воспитатели
В российских школах решили ввести должность советников-воспитателей. Предполагается, что воспитатели должны будут находить общий язык со школьниками, чтобы беседовать с ними, в том числе, о политике и о митингах.
Михаил Делягин: «То, что в школах уже есть психологи, и то, что учителя в школах являются едва ли ни самыми униженными и бесправными, кто не имеет возможности ни учить, ни воспитывать, и то, что государство самоустранилось от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, естественно, никого из реформаторов не волнует. Это производит жалкое впечатление какой-то оголтелой невменяемости и распила бюджетных денег, которые как бы оптимизированы за счет урезания функции образования», – сказал он в беседе с НСН.
Инфляция достигнет 5,5 % уже в феврале
Годовая инфляция в России в начале года продолжила ускоряться и достигнет своего пика – 5,5% – уже в феврале, сообщили в Центробанке.
Михаил Делягин: «Я охотно верю в то, что инфляция продолжит ускоряться, потому что когда общество ввергают в панику, не ограничивая произвол монополий, монополии задирают цены всеми силами. Остается только непонятным, с какого перепуга банки решили, что после февраля инфляция начнет тормозиться», – подытожил в интервью НСН Михаил Делягин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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