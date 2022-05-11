В Минэкономики Германии заявили, что спецоперация убила «Северный поток - 2»
Официальный представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил России на Украине газопровод «Северный поток - 2» «фактически умер», сообщает РИА Новости.
«Северный поток» действительно мёртв», — подчеркнула она.
Айхорн добавила, что хранилища Германии заполнены газом на 38,6%, ранее были скорректированы поставки из Норвегии и Нидерландов, они могут быть повышены.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью сокращает зависимость от российских энергоресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru