Немецкая VNG согласилась платить за газ по российской схеме
Немецкая газовая компания VNG заявила о намерении переводить «Газпромбанку» евро для конвертации валюты в рубли и оплаты газа. Об этом сообщает Reuters.
«Мы оплатим сумму счета, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в "Газпромбанке" в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику», — указали в компании.
В VNG отметили, что открытие счета прошло без проблем, и выразили надежду, что сложностей с конвертацией евро в рубли не будет.
Компания добавила, что предпринимает необходимые меры для обеспечения поставок газа и экономической стабильности ФРГ в соответствии с санкционным законодательством.
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