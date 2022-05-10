Немецкая VNG согласилась платить за газ по российской схеме

«Мы оплатим сумму счета, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в "Газпромбанке" в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику», — указали в компании.

В VNG отметили, что открытие счета прошло без проблем, и выразили надежду, что сложностей с конвертацией евро в рубли не будет.

Компания добавила, что предпринимает необходимые меры для обеспечения поставок газа и экономической стабильности ФРГ в соответствии с санкционным законодательством.

