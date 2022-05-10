СМИ: Германия готовит «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из России
Германия готовит «кризисный план» на случай прекращения поставок российского газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Берлин опасается, что Москва может в одностороннем порядке приостановить поставки топлива. Как отмечают неназванные должностные лица, план предполагает предоставление кредитов и гарантий от правительства для поддержки энергокомпаний и осуществление контроля над критически важными предприятиями.
В частности, власти могут «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, на долю которого приходится большая часть импортируемой нефти из РФ, пишет Ura.ru.
Источники считают, что Германия приближается к пределу антироссийских санкций, которые страна может ввести и не вызвать экономический спад. Отмечается, что даже поддерживающие ограничения против РФ представители правящей коалиции относятся к идее введения санкций в отношении топлива настороженно, пишет Газета.ру.
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