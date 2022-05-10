СМИ: Германия готовит «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из России

По данным агентства, Берлин опасается, что Москва может в одностороннем порядке приостановить поставки топлива. Как отмечают неназванные должностные лица, план предполагает предоставление кредитов и гарантий от правительства для поддержки энергокомпаний и осуществление контроля над критически важными предприятиями.

В частности, власти могут «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, на долю которого приходится большая часть импортируемой нефти из РФ, пишет Ura.ru.

Источники считают, что Германия приближается к пределу антироссийских санкций, которые страна может ввести и не вызвать экономический спад. Отмечается, что даже поддерживающие ограничения против РФ представители правящей коалиции относятся к идее введения санкций в отношении топлива настороженно, пишет Газета.ру.

