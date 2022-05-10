Украина объявила о прекращении транзита газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»
Оператор ГТС Украины (ОГТС) объявил, что с 11 мая прекращает транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что это связано с форс-мажорными обстоятельствами, «которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа». Речь идёт не только о «Сохрановке», но и о пограничной компрессорной станции «Новопсков», которые «находятся под контролем РФ».
В ОГТС отметили, что через «Новопсков» в сутки осуществляется транзит до 32,6 млн кубических метров газа из России в Европу. Для выполнения транзитных обязательств «возможен временный перенос на физическую точку соединения «Суджа», находящуюся на подконтрольной Киеву территории.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев продолжит транзит российского газа в Европу, в настоящее время это технически возможно.
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