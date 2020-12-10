Дальше некуда? Подорожание продуктов дошло до Путина

ЦБ тем временем ожидает снижения инфляции только к лету 2021 года, передает RT.

Стоит отметить, что причиной роста цен на продовольствие Белоусов назвал низкий урожай.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН согласился с оценкой Путина о том, что речь идет о дефиците денег, а не товаров. При этом, по его словам, с производством продуктов питания в России все идет нормально и урожай на следующий год прогнозируется не хуже прежнего.

«А у всех ли есть деньги, для того, чтобы купить продовольствие? Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках», - напомнил он.

В сложившейся ситуации в тяжелое положение попала сфера общественного питания, ведь рост трат на покупку еды снижает возможности на питание вне дома, что сокращает количество клиентов этих предприятий и в конечном счете приводит к их закрытию.

Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, что сейчас всё продовольствие дорожает и в мире, и в России. Это связано и с нарушением логистических связей, и с курсом валют. Например, средства защиты растений, удобрения, посевной материал импортные, так что они влияют на цену. Поэтому, несмотря на падение покупательской способности, цена продуктов все равно растет - ведь производитель не может работать себе в убыток.

По мнению Тихонова, цены на те же томаты и яблоки, вырастут и без запрета на их ввоз из Азербайджана, но не сильно, потому что «дальше уже некуда».

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.

