Дальше некуда? Подорожание продуктов дошло до Путина
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить инфляцию для бедных.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя на совещании с членами правительства доступность продовольствия, призвал не допустить ситуации, как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты. Тогда, по словам президента говорили, что в стране есть всё, но не всем хватает. Путин отметил, что в советское время был дефицит товаров, «а здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить». В этой связи глава государства призвал не допустить роста цен на продуты питания.
При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов связал рост цен с девальвацией рубля, передает «Интерфакс». Сам курс рубля он назвал приемлемым для экспортеров и бизнеса. Напомним, в октябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал потрясающим падение рубля на 20%. Министр в интервью агентству Bloomberg заявил, что падение курса рубля – это «круто». По его мнению, это будет стимулировать развитие производства в России. Мантуров отметил, что российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении».
ЦБ тем временем ожидает снижения инфляции только к лету 2021 года, передает RT.
Стоит отметить, что причиной роста цен на продовольствие Белоусов назвал низкий урожай.
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН согласился с оценкой Путина о том, что речь идет о дефиците денег, а не товаров. При этом, по его словам, с производством продуктов питания в России все идет нормально и урожай на следующий год прогнозируется не хуже прежнего.
«А у всех ли есть деньги, для того, чтобы купить продовольствие? Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках», - напомнил он.
В сложившейся ситуации в тяжелое положение попала сфера общественного питания, ведь рост трат на покупку еды снижает возможности на питание вне дома, что сокращает количество клиентов этих предприятий и в конечном счете приводит к их закрытию.
Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, что сейчас всё продовольствие дорожает и в мире, и в России. Это связано и с нарушением логистических связей, и с курсом валют. Например, средства защиты растений, удобрения, посевной материал импортные, так что они влияют на цену. Поэтому, несмотря на падение покупательской способности, цена продуктов все равно растет - ведь производитель не может работать себе в убыток.
По мнению Тихонова, цены на те же томаты и яблоки, вырастут и без запрета на их ввоз из Азербайджана, но не сильно, потому что «дальше уже некуда».
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.
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