В МГУ сравнили пандемию с Третьей мировой войной

В европейских странах начался резкий рост заражений коронавирусом. В Испании 19 августа выявили 3 715 новых случаев вируса, самый высокий показатель за сутки с конца июня. В Италии - 642 случая заражения, это самый высокий показатель заболеваемости с конца мая. В Германии 20 августа зафиксировали свыше 1,7 тысячи заражений коронавирусом, рекордный показатели с апреля.

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, каким будет влияние второй волны коронавируса на экономику Европы.