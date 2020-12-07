В РАНХиГС предрекли рекордное подорожание продуктов

«Если говорить об объемах производства продовольствия в 2020 году и ожидаемых объемах на будущий год, то серьезных опасений нет. Средние объемы будут не ниже того, что было ранее. Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет», - отметил он.



Вместе с тем экономист заявил, что в мире наступил дефицит не продуктов, а денег.



«А у всех ли есть деньги, для того, чтобы купить продовольствие? Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках», - напомнил он.



В сложившейся ситуации в тяжелое положение попала сфера общественного питания.

«Можно питаться дома или в других местах. В России процент расходов на питание вне дома даже до пандемии был низкий, но он рос. В самых богатых семьях на это уходило 20%, а теперь это 3-4%. А во втором квартале 2020 года у сельских жителей и бедных слоев населения такое потребление свелось почти к нулю. Мы все время жалуемся, что малого бизнеса нет или его доля слишком маленькая. Вот теперь его доля уменьшится еще существеннее», - заключил Узун.



Тем не менее, по его словам, Россия играет существенную роль в преодолении продовольственного кризиса в мире.



«Мы продаем 45-50 миллионов тонн зерна в год, а расходуем 14-15 миллионов тонн. В 2010 году у нас был неурожай, правительство запретило экспорт и были большие проблемы в странах Ближнего Востока, в Египте. Мы также много масла продаем», - отметил экономист.



Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.

