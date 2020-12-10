Запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана вступает в силу

Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, как запрет поставок отразится на доступности продуктов в магазинах.

«Ввоз запрещают не по политическим причинам, а из-за уровня качества продуктов. Баланс производства томатов в России позволит выдержать ограничения на импорт, дефицита не будет. Тем более запрет вводится не сразу, а с 10 декабря. Дали время, чтобы текущие контракты на поставки были исполнены», - отметил он.



