Новости за ночь: Мантуров назвал потрясающим падение рубля на 20%

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров назвал потрясающим падение рубля на 20%, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, падение рубля – это «круто», так как это будет стимулировать компании развивать производство в своей стране.

Российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении», сказал Мантуров в интервью агентству.

Ранее на фоне введения американских и европейских санкций и ограничения к доступу на мировые финансовые рынки власти России предприняли меры по снижению зависимости российской промышленности от импорта. Мантуров сказал три года назад, что курс 62 рубля за доллар будет оптимальным уровнем для российской экономики. В четверг рубль торговалась около 78 за доллар, напоминает агентство.

