Citi прекратит работу в России по некоторым направлениям

Финансовая корпорация Citi увеличит количество направлений деятельности, по которым прекратит работу в России. Об этом сообщается в заявлении исполнительного вице-президента по связям с общественностью Эдварда Скайлера на сайте компании.

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По его словам, корпорация не будет привлекать новых клиентов, как физических, так и юридических лиц. Скайлер отметил, что Citi будет продолжать исполнять существующие обязательства перед вкладчиками, а также в области регулирования.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БизнесРоссия
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