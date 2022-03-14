Citi прекратит работу в России по некоторым направлениям
Финансовая корпорация Citi увеличит количество направлений деятельности, по которым прекратит работу в России. Об этом сообщается в заявлении исполнительного вице-президента по связям с общественностью Эдварда Скайлера на сайте компании.
По его словам, корпорация не будет привлекать новых клиентов, как физических, так и юридических лиц. Скайлер отметил, что Citi будет продолжать исполнять существующие обязательства перед вкладчиками, а также в области регулирования.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- «Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
- «Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
- СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти
- В России захотели установить уголовную ответственность за исполнение санкций Запада
- Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах
- Минобороны РФ: в Запорожье боевики вымогают деньги у мирных жителей
- Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
- Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal
- ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля
- Зеленский выступит перед членами Конгресса США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru