Citi прекратит работу в России по некоторым направлениям

По его словам, корпорация не будет привлекать новых клиентов, как физических, так и юридических лиц. Скайлер отметил, что Citi будет продолжать исполнять существующие обязательства перед вкладчиками, а также в области регулирования.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.

