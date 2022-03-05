Microsoft «уходит» из России из-за санкций

Это связано с ситуацией вокруг Украины. "Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение ряда направлений деятельности в РФ связано с санкциями Европейского союза, США и Великобритании.

Напомним, россияне, проживающие или работающие за рубежом, все чаще сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку на фоне военной спецоперации на Украине

Тревожные сообщения приходят из США, Германии, Великобритании и ряда других стран Европы.

