Эксперт раскрыл способ увеличить пенсию работающим пенсионерам
Работающие пенсионеры в России могут увеличить свою пенсию путем увольнения. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт объяснил, что фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент для граждан, продолжающих работать на пенсии, не индексируются с 2016 года, пишет Газета.ру.
«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — указал Гиринский.
Вместе с тем экономист подчеркнул, что осуществить такую схему сложно: пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной зарплатой, отмечает телеканал «360».
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