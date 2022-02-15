Эксперт раскрыл способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Эксперт объяснил, что фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент для граждан, продолжающих работать на пенсии, не индексируются с 2016 года, пишет Газета.ру.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — указал Гиринский.

Вместе с тем экономист подчеркнул, что осуществить такую схему сложно: пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной зарплатой, отмечает телеканал «360».

