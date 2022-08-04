Для этого понадобиться внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пожилые люди получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Однако сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей.

Деньги предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления соответствующего заявления.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести новый социальный налоговый вычет — по расходам на найм жилого помещения для социально незащищенных граждан.

