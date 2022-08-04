В России предложено ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

4 августа партия ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы проект закона о налоговом вычете для работающих пенсионеров, заявил в своем Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов.

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Для этого понадобиться внести в Налоговый кодекс поправки, согласно которым работающие пожилые люди получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. Однако сумма возврата не превысит 25 тысяч рублей.

Деньги предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления соответствующего заявления.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести новый социальный налоговый вычет — по расходам на найм жилого помещения для социально незащищенных граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыНалоговый Кодекс
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