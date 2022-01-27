Экологи увидели за красивыми отчетами всего 3% восстановленных лесов
Почти всё «восстановление» лесов за послевоенный период закончилось провалом, сказал НСН руководитель лесной программы «Гринпис».
Эффективность восстановления лесов в России составляет не более 2-3%, поскольку главное для чиновников – не результат, а красивая отчетность, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.
Ранее Счетная палата отчиталась о больших успехах в сфере восстановления лесов. По данным ведомства, по итогам 2020 года восстановлено 93,6% площадей погибших и вырубленных в 2019 году лесных насаждений. При этом в СП признали, что восстанавливается меньше леса, чем теряется.
«По нашей оценке, лесовосстановление дает результат на площади где-то в 2-3% от той площади, на которой проводится. Формально восстанавливается 95% от того, что рубится или погибает. Лесовосстановление проводится, но результатов никаких не достигается. Можно качественно сажать, можно некачественно, но если нет последующего ухода за молодняками, то результата все равно нет. Почему так делается? Потому что у нас всем «рулит» красивая отчетность», - сказал Ярошенко.
Он объяснил, что чиновники использую подмену понятий, а главное для них – «бюрократический обряд».
«Это очень большая беда, что у нас постоянно путаются два понятия: лесовосстановление и воспроизводство лесов. Лесовосстановление – это самый начальный этап, когда воткнули, посадили саженцы, провели какой-то первоначальный уход, после чего совершается бюрократический обряд перевода в покрытую лесом площадь, обычно это 7-10 лет после посадки, и все, на этом лесовосстановление заканчивается. Дальше должен идти этап ухода за молодняками, когда то, что растет, разреживается до правильной густоты, а всякая поросль убирается. Вот от этих рубок в молодняках на 90% зависит результат воспроизводства лесов, а у нас этого почти нигде нет, и это даже никем не отслеживается на государственном уровне», - посетовал эколог.
Ярошенко назвал «провалом» все, что делалось в нашей стране в плане восстановления лесов, начиная с послевоенных времен.
«Если начать оценивать реальный результат, выяснится, что у нас почти все, что восстанавливали за послевоенный период, кончилось провалом. Да, много посадили, отчитались красиво, а что из этого получится, - это в принципе в государстве никто не оценивает. Провели формальный бюрократический обряд перевода в покрытую лесом площадь, на этом все закончилось, что будет дальше – оценки нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков говорил НСН, что для решения проблемы с лесными пожарами в России нужна нормальная лесная служба, а не Рослесхоз, которого интересуют только «дрова».
Пешков также отметил, что пожарами часто пытаются скрыть незаконную вырубку лесов, указав на «злонамеренных дровосеков».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Экс-главу управления Росимущества Подмосковья задержали за взятку
- В Германии заявили о готовности включить СП-2 в список санкций
- Мишустин: Сертификат о медотводе от вакцинации будет размещаться на «Госуслугах»
- Минпросвещения разработает детские тарифы интернета
- Песков: Путин и Байден сами определят необходимость нового разговора
- Более 720 жителей Донбасса получили российское гражданство
- Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
- Песков позитивно оценил встречу советников лидеров «нормандской четверки» в Париже
- Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос
- «Газпром» заявил, что в европейских хранилищах осталось менее четверти закачанного летом газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru