Экологи увидели за красивыми отчетами всего 3% восстановленных лесов

Эффективность восстановления лесов в России составляет не более 2-3%, поскольку главное для чиновников – не результат, а красивая отчетность, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Ранее Счетная палата отчиталась о больших успехах в сфере восстановления лесов. По данным ведомства, по итогам 2020 года восстановлено 93,6% площадей погибших и вырубленных в 2019 году лесных насаждений. При этом в СП признали, что восстанавливается меньше леса, чем теряется.