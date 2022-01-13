«Вранье и дебилизация»: Делягин считает, что Россия скатилась ниже уровня 1990-х
Министр финансов РФ Антон Силуанов продолжает линию Алексея Кудрина на блокировку экономического развития России, сказал НСН Михаил Делягин.
Экономическая ситуация в России сейчас хуже, чем в 1990-е годы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее бывший вице-премьер и министр финансов, ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР.
«Во-первых, это вранье. Главной задачей Кудрина было блокирование экономического развития России. Силуанов в этом отношении полностью продолжает эту линию. Мы откатились уже хуже, чем в 1990-е. Тогда кто-то осознанно уничтожал образование и здравоохранение? Их просто не финансировали, но сознательной дебилизации людей, ЕГЭ не было, как и истребления больниц. В 1990-е годы невозможно было себе представить такое безумие и нынешнее коронабесие, так что уже во многом хуже», - сказал Делягин.
Кроме того, он указал, что в современной России искусственно создан так называемый «русский крест», когда кривые рождаемости и смертности пересекаются.
«Тогда государство истребляло людей разрушением жизни, а сейчас оно истребляет людей абсолютно целенаправленно. При этом они сейчас воспроизвели «русский крест», причем не так, как в 1990-е, когда рождаемость вдвое упала, а смертность вдвое выросла. Сейчас рождаемость падает, и никто особенно никак на это не реагирует, а смертность взлетела до небес и не столько из-за коронавируса, сколько из-за уничтожения здравоохранения и вымарывания страны искусственно созданным денежным голодом. Так что сейчас государственная политика хуже, чем в 1990-е годы», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова объяснила НСН, как российская молодежь стала нищей.
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