Николай Валуев возглавит экспертный совет при Минприроды

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, первый зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев будет руководить экспертным советом по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий ведомства Алексей Яковлев. Он отметил, что в Минприроды предложили Валуеву возглавить общественный совет и он согласился.

«Руководить экспертным советом будет Николай Сергеевич Валуев… Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают», - сказал Яковлев РИА Новости.