Николай Валуев возглавит экспертный совет при Минприроды
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, первый зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев будет руководить экспертным советом по особо охраняемым природным территориям при Минприроды России. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий ведомства Алексей Яковлев. Он отметил, что в Минприроды предложили Валуеву возглавить общественный совет и он согласился.
«Руководить экспертным советом будет Николай Сергеевич Валуев… Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают», - сказал Яковлев РИА Новости.
Как отмечается на сайте Минприроды, в экспертный совет входят руководители большинства крупных заповедников России, представители общественных организаций и научных сообществ, которые занимаются проблемами территориальной охраны природы и профессионально работающие в сфере сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, природного и культурного наследия. Это коллегиальный совещательный орган, который действует на общественных началах.
К задачам совета относится выработка предложений и рекомендаций по важным проблемам и стратегическим вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий России.
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