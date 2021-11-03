Укол в больное место: Байдену указали на деменцию из-за «горящей тундры»

«Если человек чего-то не понимает, лучше помолчать, тогда он сойдет за умного. Байден, наверное, не знает, где тундра, где Сибирь. Американцы в силу недостатка общего среднего образования плохо знакомы с географией, они путают страны. Тундра не горит. Если Байден подразумевал лесные пожары, то это не тундра, а тайга. Если он использует русское слово «тундра», ему должны были подсказать переводчики, что это тоже на букву «Т», но «тайга». А то, что у нас лес горел, конечно, это экологическая и биологическая катастрофа, наша боль. Байден, с одной стороны, конечно, насмешил, как обычно. А с другой – в глаза колют правильно, потому что у нас с лесными пожарами неблагополучная ситуация», - сказал Пешков.

По его словам, для решения этих проблем нужна нормальная лесная служба, а не Рослесхоз, которого интересуют только «дрова».

«Мы с этим пытаемся справляться, другое дело, что наши исполнительные власти в субъектах федерации и Рослесхоз оказались, мягко говоря, не на высоте. Поэтому в целом объективный упрек здесь имеет место быть. Мы должны бороться с лестными пожарами, а главное – их профилактировать. Для этого должна быть нормальная лесная служба, направленная не как Рослесхоз на дрова и кубометры древесины, а на сохранение лесных экосистем, и в первую очередь климатических лесов», - пояснил директор Всероссийского института природы,

Пешков также отверг связь пожаров в тайге с глобальным потеплениями, указав на «злонамеренных дровосеков».

«Можно что угодно из пальца высосать, но на самом деле это связано не с глобальным потеплением, а с тем что, во-первых, возрос антропогенный фактор, потому что все за редким исключением очаги возгораний - это результат посещения леса несознательными гражданами. А кроме несознательных граждан есть еще и злонамеренные дровосеки, которые скрывают свои криминальные действия поджогами. С этим должно бороться государство, а они не справляются», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, телеведущий, «специалист по выживанию» и экоактивист Тимофей Баженов в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал не смеяться над деменцией Байдена.

«Джо Байден - пожилой человек, мы не раз видели, как он публично впадает в ступор, путает имена собственных детей и внуков, не может сосредоточиться и вспомнить имя министра обороны США. Странно ожидать от глубоко пожилого человека понимания различия между тайгой и тундрой. Деменция - это болезнь, грешно смеяться над больными. Я считаю, мы от всей души должны пожелать здоровья президенту США. Россия, Китай и Саудовская Аравия - государства с колоссальным мировым влиянием. Без этих трёх государств говорить о том, что общемировые переговоры состоялись - невозможно. Претензии Америки на мировое лидерство, в этой связи, считаю смешными», - подчеркнул Баженов.