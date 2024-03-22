«Будет прорыв?»: Киев требует от ЕС решения по замороженным активам России
Страны ЕС не приняли решения по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ. Между тем Зеленский призвал быстрее определиться с судьбой этих денег для их «справедливого использования».
На саммите Евросоюза не приняли решения по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для нужд Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам мероприятия.
«Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля – ред. НСН)», – говорится в документе.
В общей сложности в ЕС заморожено более €200 млрд активов Центробанка РФ. Боррель предлагал направить 90% от этих доходов на закупки оружия для Киева и еще 10% передать в бюджет Евросоюза для последующего финансирования оборонной промышленности Украины. При этом Еврокомиссия предлагала направить эти средства для финансирования программы бюджетной помощи Киеву на €50 млрд до 2027 года.
По оценке Всемирного банка, на середину июня 2023 года для восстановления Украины по окончании конфликта требовалось порядка $400 млрд.
Так, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), ЕС и Австралия заблокировали активы ЦБ РФ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской клиринговой палате по ценным бумагам Euroclear. В прошлом году она заработала на них порядка €3 млрд благодаря инвестированию. Агентство Reuters оценивало прибыль в $2,5–3 млрд в год.
В Евросоюзе 12 февраля было утверждено постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов Банка России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Киева.
УКРАИНА ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами государств ЕС по видеосвязи в ходе саммита и призвал Евросоюз как можно быстрее определиться с судьбой российских денег для их «справедливого использования». При этом Киев требует полной конфискации российских замороженных активов в свою пользу.
Таким образом, страны Запада активно ищут средства для дальнейшего финансирования Киева. Газета Financial Times со ссылкой на источники 21 марта сообщила, что ЕС намерен обойти пункт Договора о Европейском союзе о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Украине.
По словам четырех неназванных источников, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора.
«Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить», – сообщил изданию один из источников.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН отмечал, что на нужды Киева могут отправить примерно $5 млрд. В такую сумму экономист оценил доходы от замороженных российских активов в ЕС.
«Из наших средств никакие деньги не пойдут на поддержку Украины. Если мы возьмем $300 млрд замороженных денег там, допустим, 80% лежит в европейских банках… Значит $240 млрд. Доходы от активных операций, как правило, это что-то типа 1,5-2% максимум. От $240 млрд 1-2%, то есть примерно $5 млрд, но это максимум, какой только можно себе представить», – говорил Беляев.
Агентство Bloomberg 18 марта отмечало, что подготовленные в Евросоюзе правовые нормы могут позволить направить прибыль от заблокированных российских активов на помощь Киеву уже в июле. Проект документа предусматривает введение налога на прибыль от замороженных российских активов. Нормативный акт должны одобрить все члены ЕС. Агентство уточнило, что принятие документа позволит ежегодно выделять €3 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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