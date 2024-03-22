«Будет прорыв?»: Киев требует от ЕС решения по замороженным активам России

В общей сложности в ЕС заморожено более €200 млрд активов Центробанка РФ. Боррель предлагал направить 90% от этих доходов на закупки оружия для Киева и еще 10% передать в бюджет Евросоюза для последующего финансирования оборонной промышленности Украины. При этом Еврокомиссия предлагала направить эти средства для финансирования программы бюджетной помощи Киеву на €50 млрд до 2027 года.

По оценке Всемирного банка, на середину июня 2023 года для восстановления Украины по окончании конфликта требовалось порядка $400 млрд.

Так, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), ЕС и Австралия заблокировали активы ЦБ РФ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской клиринговой палате по ценным бумагам Euroclear. В прошлом году она заработала на них порядка €3 млрд благодаря инвестированию. Агентство Reuters оценивало прибыль в $2,5–3 млрд в год.

В Евросоюзе 12 февраля было утверждено постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов Банка России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Киева.