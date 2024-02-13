«Начинают мозговать»: ЕС может направить Киеву $5 млрд доходов с российских активов

«Сами замороженные активы передавать не будут, будут передавать на нужды Украины только доходы от этих активов. Из наших средств никакие деньги не пойдут на поддержку Украины. Если мы возьмем $300 млрд замороженных денег там, допустим, 80% лежит в европейских банках… Значит $240 млрд. Доходы от активных операций, как правило, это что-то типа 1,5-2% максимум. От $240 млрд 1-2%, то есть примерно $5 млрд, но это максимум, какой только можно себе представить», - сказал Беляев.

Он объяснил, как европейские банки получают доходы от российских активов и подчеркнул, что деньги РФ останутся нетронутыми.

«Финансы и их учет устроены таким образом, что, находясь в пассивной части, они могут использоваться для выполнения активных операций. То есть, под эти самые пассивы выполняются активные операции. Как аналогия: у вас лежит депозит в Сбербанке, под него банк выдает кредиты кому-то другому и за это взимает проценты. Он получает доход под ваши пассивы. При этом вы даже не ощущаете, что что-то произошло с вашими деньгами. Здесь приблизительно речь идет о том же самом… Этот доход уже предполагается учитывать на отдельных счетах. Дальше они начинают мозговать, что и как с ним можно делать. Сами наши деньги как были заморожены, так и останутся. Вы даете команду банку не проводить операции с этими деньгами по каким-то причинам, это обычное право», - объяснил экономист.

Он также отметил, что власти ЕС могут начать воздействовать на свои финансовые организации с тем, чтобы они перечисляли прибыль с активов РФ в Фонд для Украины.