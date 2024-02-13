«Начинают мозговать»: ЕС может направить Киеву $5 млрд доходов с российских активов
Власти ЕС могут начать воздействовать на свои финансовые организации с тем, чтобы они перечисляли прибыль с активов РФ в Фонд для Украины, отметил Михаил Беляев.
Замороженные в Евросоюзе российские активы не смогут передать Украине, на нужды Киева могут отправить только доходы от них, а это примерно $5 млрд, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. Согласно документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах. В заявлении предварительно указывается, что доходы от российских активов будут направляться в Фонд для Украины через бюджет Евросоюза. Беляев объяснил механизм передачи Киеву доходов от активов РФ.
«Сами замороженные активы передавать не будут, будут передавать на нужды Украины только доходы от этих активов. Из наших средств никакие деньги не пойдут на поддержку Украины. Если мы возьмем $300 млрд замороженных денег там, допустим, 80% лежит в европейских банках… Значит $240 млрд. Доходы от активных операций, как правило, это что-то типа 1,5-2% максимум. От $240 млрд 1-2%, то есть примерно $5 млрд, но это максимум, какой только можно себе представить», - сказал Беляев.
Он объяснил, как европейские банки получают доходы от российских активов и подчеркнул, что деньги РФ останутся нетронутыми.
«Финансы и их учет устроены таким образом, что, находясь в пассивной части, они могут использоваться для выполнения активных операций. То есть, под эти самые пассивы выполняются активные операции. Как аналогия: у вас лежит депозит в Сбербанке, под него банк выдает кредиты кому-то другому и за это взимает проценты. Он получает доход под ваши пассивы. При этом вы даже не ощущаете, что что-то произошло с вашими деньгами. Здесь приблизительно речь идет о том же самом… Этот доход уже предполагается учитывать на отдельных счетах. Дальше они начинают мозговать, что и как с ним можно делать. Сами наши деньги как были заморожены, так и останутся. Вы даете команду банку не проводить операции с этими деньгами по каким-то причинам, это обычное право», - объяснил экономист.
Он также отметил, что власти ЕС могут начать воздействовать на свои финансовые организации с тем, чтобы они перечисляли прибыль с активов РФ в Фонд для Украины.
«Они должны все это обмотать в соответствии с юридическими нормами, потому что это тоже беспрецедентный случай. В любом случае, эти деньги, которые проводят, это будут пассивы какой-то конкретной финансовой организации. Прибыль, которую конкретная финансовая организация получит, будет числиться на счетах конкретной финансовой организации. Им нужно будет принять решение по поводу того, что должна делать эта финансовая организация с этими деньгами, которые она гипотетически получит от такого рода операций. Если она относится к юрисдикции ЕС, то тогда операции такие будут проводиться. Если она независима от них, то тогда они и решений по отношению к ней никаких принимать не могут», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что из-за санкций США, ЕС и их союзников Россия лишилась доступа к $300 млрд своих золотовалютных резервов. В свою очередь Минфин США сообщал, что общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая их часть находится в Евросоюзе, передает «Радиоточка НСН».
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