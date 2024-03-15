Шольц: ЕС использует доходы от российских активов на закупку оружия для Украины

Шольц уточнил, что в понедельник, 18 марта, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы решить, как конкретно мера будет реализована.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что власти Франции, Германии, а также европейский Центральный Банк проявляют осторожность в вопросе конфискации замороженных активов Москвы, так как опасаются последствий.

