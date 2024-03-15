Шольц: ЕС использует доходы от российских активов на закупку оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) будут использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС.

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Шольц уточнил, что в понедельник, 18 марта, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы решить, как конкретно мера будет реализована.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что власти Франции, Германии, а также европейский Центральный Банк проявляют осторожность в вопросе конфискации замороженных активов Москвы, так как опасаются последствий.

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ФОТО: AP / ТАСС
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