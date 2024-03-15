Шольц: ЕС использует доходы от российских активов на закупку оружия для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) будут использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС.
Шольц уточнил, что в понедельник, 18 марта, министры обороны НАТО и союзных стран встретятся в Рамштайне, чтобы решить, как конкретно мера будет реализована.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что власти Франции, Германии, а также европейский Центральный Банк проявляют осторожность в вопросе конфискации замороженных активов Москвы, так как опасаются последствий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар из-за электросамоката
- Минсельхоз: Россия с начала года увеличила производство вина на 30%
- Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
- Страны G7 могут ввести запрет на полёты иранской авиакомпании Iran Air в Европу
- ЦБ допустил организацию выпуска карт «Мир» банками Кубы
- Хинштейн поддержал привлечение к ответственности за репосты в соцсетях
- Глава ЕК анонсировала ограничение поставок сельхозпродукции из РФ
- Шольц анонсировал создание коалиции по дальнобойному оружию для ВСУ
- Опрос: В качестве начинки к блинам большинство россиян любят сметану
- Джастин Тимберлейк представил первый за шесть лет новый альбом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru