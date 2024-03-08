Посол РФ: передача Киеву российских активов станет ударом по репутации Швейцарии
Передача властям Украины замороженных российских активов станет серьезным ударом по репутации Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Берне Сергея Гармонина.
По его словам, если такое решение будет реализовано, то оно «нанесет ущерб, как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра».
Как указал дипломат, Москва неоднократно заявляла, что подобные действия воспринимают как воровство.
Ранее Сенат Швейцарии большинством голосов проголосовал за передачу Украине заблокированных активов России, заявила пресс-служба парламента республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru