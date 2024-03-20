ЕК утвердила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Украины
20 марта 202416:47
Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о направлении доходов от замороженных активов России на поддержку Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
По его словам, данное предложение было подготовлено совместно с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.
«Теперь данный вопрос будет рассмотрен на саммите Евросоюза 21-22 марта», - заключил Домбровскис.
Ранее Боррель заявил, что доходы от замороженных российских активов должны дополнить средства, выделенные со стороны ЕС для Украины на поставки оружия, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru