Бренды боятся, логистики нет: В России объяснили снижение импорта автомобилей из Китая

Накануне сообщалось, импорт легковых автомобилей в РФ из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до $32 млн против $84,6 млн месяцем ранее и $190,7 млн в марте. Такие данные следуют из таможенной статистики КНР.

«Есть проблема с логистикой. По одному из китайских брендов проблема будет решена к июлю, они уже нашли новый канал поставки и договорились. Раньше вся логистика строилась через Европу. Машины приходили огромными кораблями в Европу, а оттуда уже в Санкт-Петербург. Сейчас этот канал полностью перекрыт. Требуется время на перенастройку. Плюс надо понимать, что часть китайских брендов ведет себя крайне осторожно с точки зрения вторичных санкций. Правда, это не касается тех брендов, которые активно присутствуют на российском рынке», - сказал Мосеев.

По его словам, параллельный импорт автомобилей находится под большим вопросом из-за трудностей с одобрением типа транспортного средства (ОТТС).