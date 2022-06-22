Бренды боятся, логистики нет: В России объяснили снижение импорта автомобилей из Китая
Раньше вся логистика строилась через Европу, а сейчас этот канал полностью перекрыт, отметил в эфире НСН экс- президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию заметно сократился из-за больших проблем с логистикой и боязни китайских брендов вторичных санкций, рассказал основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, импорт легковых автомобилей в РФ из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до $32 млн против $84,6 млн месяцем ранее и $190,7 млн в марте. Такие данные следуют из таможенной статистики КНР.
«Есть проблема с логистикой. По одному из китайских брендов проблема будет решена к июлю, они уже нашли новый канал поставки и договорились. Раньше вся логистика строилась через Европу. Машины приходили огромными кораблями в Европу, а оттуда уже в Санкт-Петербург. Сейчас этот канал полностью перекрыт. Требуется время на перенастройку. Плюс надо понимать, что часть китайских брендов ведет себя крайне осторожно с точки зрения вторичных санкций. Правда, это не касается тех брендов, которые активно присутствуют на российском рынке», - сказал Мосеев.
По его словам, параллельный импорт автомобилей находится под большим вопросом из-за трудностей с одобрением типа транспортного средства (ОТТС).
«С автомобилями есть большой вопрос, потому что государство опять идет по пути того, чтобы легальный бизнес по автомобилям был невозможен по параллельному импорту. Есть разница в налогах для физических и юридических лиц, там разное налогообложение. Но дело даже не в этом. Чтобы юрлицо могло завезти автомобиль на территорию России, он должен иметь ОТТС. Соответственно часть автомобилей, попавших в список Минпромторга, ОТТС не имели никогда. Поэтому странно, что министерство внесло их в список и не доработало эту историю. Более того, ОТТС имеют обыкновение заканчиваться, и они подлежат замене в случае, например, смены двигателя в модельном ряду», - указал Мосеев.
Также экс-президент ассоциации дилеров РОАД отметил, что юрлицам с большой вероятностью будут отказывать в выдаче электронного паспорта на автомобили, привезенные параллельным импортом.
«Но даже если вы привезли машину, на которую есть ОТТС, то это еще не факт, что вы сможете ее выпустить в мир. Потому что, когда вы пойдете получать электронный паспорт, вам скорее всего откажут. В соответствующем постановлении есть фраза о том, что уполномоченный агент, который занимается оформлением электронных паспортов, может это делать только в том случае, если у него есть договор с производителем. А производитель соответственно не дает согласие на то, чтобы эти машины выходили в свет. И все – параллельный импорт закончился», - объяснил он.
При этом Моисеев добавил, что параллельный импорт запчастей происходит намного проще, так как согласие правообладателей на ввоз в Россию не требуется.
«С запчастями проще. Если мы говорим про оригинальные запчасти, где тоже есть правообладатели брендов, то их согласие на ввоз не нужно, нужно только наличие сертификата. Но пока что с запчастями стабильного потока нет, потому что есть проблема с логистикой, с проведением платежей. Также производители стараются не допустить оригинальные запчасти через параллельный импорт. При этом такой импорт происходит через большое количество стран, в том числе через Турцию, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Армению», - резюмировал он.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому использование результатов интеллектуальной деятельности в товарах из списка для параллельного импорта не будет признаваться нарушением. Так, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
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