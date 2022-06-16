Песков заявил, что готов пересесть на автомобиль Lada
16 июня 202214:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России каждый госслужащий «готов ко всему», сообщает TACC.
По его словам, он также является госслужащим и тоже готов ко всему, в том числе, пересесть на автомобиль Lada.
«Я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили отечественного производства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru