Прагматичное сотрудничество: Что значит для России автомобильный мост в Китай

Через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» уже началось грузовое движение: с российской стороны по мосту прошли восемь тягачей. Такое же количество грузовиков въехало в Россию со стороны КНР.

«Поехали», - так, по сообщению РИА Новости, дал старт движению губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн. Он добавил, что общими усилиями сооружение превратится «в мост дружбы, сотрудничества».

Проект обошелся в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд вложили российские инвесторы, при этом для строительства были привлечены как российские, так и китайские специалисты. Как утверждается, мост возведен без привлечения бюджетных средств. При этом губернатор Амурской области Василий Орлов уже рассказал, что средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 рублей. Но это лишь на 20 лет: по прогнозам, тогда мост себя окупит и стоимость снизят.

Несмотря ни на что, после ввода моста ожидаемый пассажиропоток специалисты оценивают в 5,5 тысяч человек ежедневно. Также по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Ранее в апреле в Еврейской автономной области уже был открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост через Амур в Китай открылся. Мост соединили поселения Нижнеленинское и Тунцзян.