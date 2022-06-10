Прагматичное сотрудничество: Что значит для России автомобильный мост в Китай
Открытие трансграничного моста в Амурской области наглядно продемонстрировало усиление линии Китай-РФ, несмотря на сомнения части экспертов в искренности «дружбы» со стороны КНР.
Курс на укрепление российско-китайского сотрудничества продолжается не только на словах, но и на деле. Так, 10 июня состоялось торжественное открытие автомобильного моста через Амур в столице Амурской области, Благовещенске. Километровый (1080 м) мост соединит Россию с китайским городом Хэйхэ,
В церемонии участвовали, хоть и онлайн, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» уже началось грузовое движение: с российской стороны по мосту прошли восемь тягачей. Такое же количество грузовиков въехало в Россию со стороны КНР.
«Поехали», - так, по сообщению РИА Новости, дал старт движению губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн. Он добавил, что общими усилиями сооружение превратится «в мост дружбы, сотрудничества».
Проект обошелся в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд вложили российские инвесторы, при этом для строительства были привлечены как российские, так и китайские специалисты. Как утверждается, мост возведен без привлечения бюджетных средств. При этом губернатор Амурской области Василий Орлов уже рассказал, что средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 рублей. Но это лишь на 20 лет: по прогнозам, тогда мост себя окупит и стоимость снизят.
Несмотря ни на что, после ввода моста ожидаемый пассажиропоток специалисты оценивают в 5,5 тысяч человек ежедневно. Также по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.
Ранее в апреле в Еврейской автономной области уже был открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост через Амур в Китай открылся. Мост соединили поселения Нижнеленинское и Тунцзян.
При этом еще в апреле стало известно, что Счетная палата предложила отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток-Находка-порт Восточный в Приморье более чем на 300 млрд рублей. Комментируя эту новость, политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в Приморье и Хабаровском крае из-за плотного сотрудничества РФ с Китаем есть более насущные проекты, чем строительство новой трассы.
«По одежке протягиваем ножки! Тут вся ситуация далеко не самая лучшая. Сейчас деньги нужны будут на развитие того, что есть, на усиление морских перевозок, там, где уже перевалочные [пункты]. <...> Нужны хорошие трассы для того, чтобы быстрее обеспечить перевозки. Разворачивается инфраструктура с погранпереходами, все больше и больше запускаются мосты, которые строили. Надо бы вот этим заняться, поскольку, если исходить из геополитических рисков, мы знаем, что и в Китае есть сторонники сухопутного пути [в Россию]. Надо использовать то, что есть, момент упускать нельзя. Это чисто конъюнктурный момент, а та дорога может и подождать», - рассказал Ярулин.
Он не исключил, что Россия может разморозить ныне недействительные погранпереходы в Китай, чтобы усилить торговлю и связать этот регион с остальной Россией.
«Тем более [премьер РФ Михаил] Мишустин и правительство КНР приняли решение об открытии тех переходов, которые были в свое время заморожены, возможно, они через ту же Покровку (погранзастава в Хабаровском крае, - прим. НСН), через Жаохэ пойдет. Можно все это делать, но для этого нужны дороги. Достаточно долго через Хабаровск тянули дорогу. А дальше идет выход на железную дорогу, и можно товары гнать и в Китай, и из Китая. Пока интерес есть, надо использовать то, что возможно. Деньги будут за продажу, а дальше уже можно и смотреть новые дороги», - объяснил ситуацию профессор.
В целом отношения двух стран динамично развиваются, лидер Китая Си Цзиньпин поддерживает Россию в борьбе с санкциями. По словам востоковеда, китаиста Николая Вавилова, китайский лидер проводит параллели между собой и руководством РФ: в случае начала спецоперации на Тайване Пекин ждет то же самое, что и Москву сейчас.
«Китай и Россия выстраивают свое стратегическое партнерство. Си Цзиньпин делает такие заявления, полностью осознавая, что такая политика может развернуться в отношении Китая. Она уже развернута в технологическом секторе в отношении корпорации Huawei, производителя полупроводников SMIC и других компаний. Против них в мировом пространстве ведется точно такая же санкционная война, им угрожает то же, что и России. В случае начала военной операции на территории Тайваня (поддерживается США - прим. НСН), набор санкций против Китая будет либо повторит антироссийские, либо даже многократно усилится. Поэтому Пекин транслирует, что такое давление недопустимо, и Китай с ним не согласен», - объяснил китаист «Радиоточке НСН».
Вместе с тем некоторые эксперты недовольны темпами развития двустороннего сотрудничества, подозревая Китай в излишнем прагматизме и двойной игре. Так, востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков отметил, что Китай может легко отказаться от партнерства с Россией, если спецоперация РФ на Украине завершится не так, как планировалось.
«В отношениях между Россией и Китаем очень многое будет зависеть от ситуации на Украине. Если Россия на Украине одержит решительную победу, ее политический вес в глазах Китая увеличится. Если Россия одержит ограниченную победу или потерпит поражение, это заставит Китай в считанные мгновения переобуться. Китай выбрал позицию наблюдателя, он смотрит, чем все закончится. Если Китай поймет, что он поставил не на того, он легко договорится с Западом – США и ЕС в экономическом плане более важные партнеры для Китая, чем Россия», - отметил он в комментарии «Радиоточке НСН».
Однако экономисты не спешат укорять Китай, напоминая, что риски для огромной мировой экономики действительно велики, и балансировать между Россией и странами Запада жизненно необходимо. Основной страх Китая заключается в попадании под банковские санкции, поэтому они осторожничают в расчетах с Россией, рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
«У Китая и России очень большие различия в экономике. Единственное, что общее - это огромные территории, а строй, экономические системы сейчас совершенно разные. То, что будет действовать на территории России, совершенно не обязательно будет действовать в Китае, и наоборот. Самая главная, самая болезненная проблема для Китая - это санкции в отношении китайских банков за рубежом. Мы уже очень много лет пытаемся наладить контакты рубль-юань, и каждый раз все это упирается в проблему, что большая часть экспортных товаров продается и покупается за американские доллары. Если будет абсолютно такая же ситуация, как у нас, когда заблокировали $300 млрд, а у Китая там существенно больше, около $1 трлн вложено в ценные бумаги, treasuries (облигации Минфина США - прим. НСН), то практически будет у Китая еще большая сумма за рубежом заблокирована. Надо налаживать внутреннюю систему без ориентации на евро и на доллары, они уже это много лет делают, но пока не могут отойти от доллара», - объяснил Островский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на западных чиновников писало, что Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования вооруженными силами. В то же время власти страны отрицают это и предпринимают «чрезвычайные меры для сокрытия операции», уверены политики.
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