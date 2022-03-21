«Близкие отношения»: Политолог исключил прощение Россией долга Белоруссии

Сейчас Россия отсрочила Белоруссии выплату долга в размере $10 миллиардов, так как понимает сложности с поступлением валюты в страну, а эти деньги Минск направит на перевооружение армии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств республики по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет. По словам Дзерманта, «прежде всего речь идет о валютных кредитах».