«Близкие отношения»: Политолог исключил прощение Россией долга Белоруссии

Политолог Алексей Дзермант считает, что Москва вряд ли простит Минску валютный долг, максимум, что она может сделать – это перерасчет по отдельным пунктам. 


Сейчас Россия отсрочила Белоруссии выплату долга в размере $10 миллиардов, так как понимает сложности с поступлением валюты в страну, а эти деньги Минск направит на перевооружение армии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств республики по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет. По словам Дзерманта, «прежде всего речь идет о валютных кредитах».

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«Насколько я знаю, за все эти годы Беларусь взяла у России кредитов на сумму примерно в $10 миллиардов. В частности на постройку АЭС и другие оперативные кредиты. Речь идет об этой сумме и плюс процентах от нее. Ситуация на финансовых рынках, связанная с трудностями добывания валюты, стала мотивом для этой отсрочки. Потому что сейчас основные валютные статьи доходов Белоруссии во многом заблокированы со стороны Запада и Украины. Это серьезно снизило валютный поток в страну и усложнило обслуживание долга. Но поскольку сейчас у Белоруссии и России такие тесные, близкие, союзнические отношения, то поэтому в Москве пошли навстречу», - объяснил он.

При этом Дзермант считает, что в будущем Россия вряд ли полностью простит долг Белоруссии.

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«Я не думаю, что будет полное списание долга, но по каким-то статьям, может быть, будут сделаны перерасчеты в рублях. Все равно найдутся взаимоприемлемые варианты и для России, и для Белоруссии. В торговле отсрочка долга будет способствовать тому, что средства могут пойти на общие инвестиционные проекты, на либерализацию наших рынков, чтобы было возможно свободное передвижение товаров. На снижение издержек банковских транзакций – то есть на упрощение всего этого режима и отвязки от доллара, чтобы проценты и технические бонусы не получали западные центры», - подчеркнул политолог.

Он также отметил, что вырученные от отсрочки долга средства в Белоруссии могут пойти на укрепление обороноспособности страны.

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«Очевидно, сейчас Минск может перебросить эти средства на перевооружение армии или на еще что-то, связанное с общей геополитической обстановкой. Мы в основном покупаем российское оружие. Здесь тоже могут быть варианты взаимозачета. Второе, эти предложения уже звучали – часть средств, сэкономленные на строительстве белорусской атомной станции, в Белоруссии предложили пустить либо на запуск дополнительных энергоблоков, либо на строительство чуть ли не второй атомной станции», - заключил Дзермант.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в будущем страны мира разделятся на союзы, в которых будут свои валютные корзины.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ОружиеБелоруссияРоссияВалютаДолги
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