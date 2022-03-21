Белоруссия договорилась с Россией о смещении части платежей по кредитам

Минск достиг с Москвой договоренностей о смещении части выплат по российским кредитам на 5-6 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова.

Минск: речи о переходе на российский рубль не идет

По его словам, перенос сроков позволит не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России. Министр считает эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.

Также Селиверстов сообщил, что речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет. Существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Москвой.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Союзное государствоКредитыБелоруссия
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