Белоруссия договорилась с Россией о смещении части платежей по кредитам
Минск достиг с Москвой договоренностей о смещении части выплат по российским кредитам на 5-6 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова.
По его словам, перенос сроков позволит не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России. Министр считает эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.
Также Селиверстов сообщил, что речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет. Существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Москвой.
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