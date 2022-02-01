«Унижать, давить и обрезать!» Эксперт сравнил потери Литвы и Белоруссии от остановки транзита калия
Литва испугалась «унижения» со стороны Евросоюза и решилась на экономические потери по политическим мотивам, сказал НСН Александр Зимовский.
У Белоруссии нет шансов отсудить у Литвы ущерб от приостановки транзита калия, а Вильнюс компенсирует потери европейскими деньгами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.
Ранее Белоруссия переориентировала транзит экспорта с Литвы на Россию. Это произошло на фоне решения Вильнюса ограничить транзит по своей территории белорусских калийных удобрений. Кроме того, Белоруссия подала заявление в суд Литвы с требованием взыскать штрафы за расторжение контрактов.
«Во-первых, в каждом контракте указывается, что он действует до тех пор, пока не наступают некие форс-мажорные обстоятельства. Поэтому, если даже в белорусском контракте с литовским перевозчиком есть пункт о возмещении ущерба, возникшего в результате досрочного или какого-то еще расторжения контракта, Литва всегда может прикрыться форс-мажором. Во-вторых, в литовском суде никаких шансов у белорусов нет. Они уже судились там по разным мелочам с Литвой и проиграли практически все иски. Поэтому потери Белоруссии – это, как минимум, потери на изменении плеча транзита. Также возможны потери от встречных исков получателей калия», - сказал Зимовский.
По его мнению, Литва взвесила экономические риски и надеется на деньги ЕС.
«Есть экономические риски, есть политические. Если литовская сторона считает, что, сохраняя транзит белорусского калия, ее будут в Евросоюзе унижать, опускать, давить, обрезать на какие-то есовские выплаты, то, конечно, для них политические риски выше. Они взвесили и посчитали, что, если они потеряют доходы от перевозки белорусского калия, они смогут это дело закрыть европейскими деньгами. Скорее всего, так было», - предположил эксперт.
Зимовский напомнил, что Белоруссия могла раньше перенаправить потоки грузов в Россию, но не делала этого, пока не попала под санкции.
«Предложение перенаправить белорусские транспортные потоки из Прибалтики на российские порты Северо-Запада, такие как Усть-Луга, Приморск и Санкт-Петербург, поступало давно, в РЖД даже предлагали белорусам скидку до 50% на перевозку товарных грузов. Белорусы долго упирались и говорили, что через Литву возить выгоднее. Продолжалось это до 2020 года, когда начались коллизии вокруг белорусских протестов. После того, как ввели санкции, и Литва объявила, что она не будет перевозить белорусские калийные удобрения на свои терминалы в Клайпеде, белорусы столкнулись с проблемой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН», указав, что для транзита на санкт-петербургское направление, «надо было заранее подавать заявки».
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявлял, что остановка транзита продукции «Беларуськалия» связана с введением США санкций против этого предприятия. При этом, по мнению литовской оппозиции, потери Вильнюса от такого решения могут составить сотни миллионов евро.
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