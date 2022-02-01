«Унижать, давить и обрезать!» Эксперт сравнил потери Литвы и Белоруссии от остановки транзита калия

У Белоруссии нет шансов отсудить у Литвы ущерб от приостановки транзита калия, а Вильнюс компенсирует потери европейскими деньгами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.

Ранее Белоруссия переориентировала транзит экспорта с Литвы на Россию. Это произошло на фоне решения Вильнюса ограничить транзит по своей территории белорусских калийных удобрений. Кроме того, Белоруссия подала заявление в суд Литвы с требованием взыскать штрафы за расторжение контрактов.