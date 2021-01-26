Экономист назвал виновных в искусственном занижении курса рубля

Экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, насколько и почему недооценен рубль. 



Курс доллара в первом квартале этого года может снизиться до 72 рублей, а к концу года - до 68 рублей. Такой прогноз обнародовал главный аналитик «Росбанка» Евгений Кошелев. По его оценкам, рубль в настоящее время недооценен.

Член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, насколько и почему недооценен рубль.

«Биржевой курс рубля не имеет никакого отношения к его реальной покупательной способности. Все расчеты курса по паритету покупательной способности показывают, что курс доллара должен быть 24-27 рублей за доллар. Таким должен быть курс рубля к доллару, чтобы в России и Америке купит один и тот же набор товаров и услуг. Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики – крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», - отметил Жуковский.

Экономист объяснил, почему доллара по 65 рублей не будет

Поэтому в долговременное укрепление рубля он не верит.

«Локально мы можем увидеть укрепление рубля до 72 и даже до 70 или 68 рублей за доллар. Но я не верю, что это будет надолго. Экономика у нас деградирует. Она не растет с 2008 года. Малый бизнес под колоссальным ударом: в прошлом году закрылось около 5 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому я не исключаю, что мы увидим и 80, и даже 90 рублей за доллар. А может, он и ниже упадет, если будут введены новые санкции, ограничения на покупку российского госдолга», - отметил экономист.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие факторы будут влиять на курс рубля в наступившем году.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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